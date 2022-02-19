Глава Пентагону не вважає блефом плани щодо вторгнення РФ

Міністр оборони США Ллойд Остін не вважає блефом плани Росії щодо вторгнення в Україну. Москва підготувала сили для нападу, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Як передає ABC News, за словами глави Пентагону, поблизу кордону з Україною "розміщено все, що потрібно для успішного вторгнення".

"Не думаю, що це блеф. Якби вони переміщували війська в гарнізони, ми б не бачили в цьому регіоні всього, що ми бачимо, - не тільки бойові озброєння, але також засоби логістичної та медичної підтримки, бойову авіацію" , - заявив Остін.

При цьому він повторив заяву, що "атака може відбутися в короткі терміни".

Раніше у Пентагоні заявили, що майже половина російських сил знаходиться на ударних позиціях. Так само він зазначив, що Росія продовжує перекидання військових до кордону.