У ВП анонсували початок будівництва Музею Майдану

В Офісі президента розраховують завершити будівництво Музею Революції Гідності наприкінці 2023 року, а роботи розпочнуться вже цього літа. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що влітку розпочнуться підготовчі роботи на ділянці, за якою немає арештів, а восени розпочнеться будівництво Музею.

"Ми поставили собі за мету, що восени цього року будівництво Музею Революції Гідності розпочнеться. Такі терміни визначив президент України Володимир Зеленський. Усі процеси прискорені, проведено тендер на розробку проєктно-кошторисної документації. Влітку розпочнемо підготовчі роботи на ділянці, за якою немає арештів. До кінця 2023 року всі роботи мають бути завершені" , - написав Тимошенко у Facebook.

Планується побудувати три основні центри комплексу: Меморіал Героїв Небесної сотні, Музей Майдану та Будинок свободи.