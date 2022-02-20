Дослідники розповіли, як харчування впливає на тривалість життя

Науці давно відомий позитивний вплив різних груп продуктів на організм людини. Однак лише нещодавно фахівці змогли підрахувати, скільки саме років може додати корисна їжа, повідомляє Обозреватель.

Більшості з нас відомо, які страви корисні, а яких слід уникати. Так, обмеження споживання червоного м’яса та оброблених продуктів може призвести до покращення загального стану організму та знизити ризик розвитку діабету ІІ типу або серцевих захворювань.

Однак нещодавно науковцям вдалося змоделювати вплив дієти на тривалість життя. Так, якби двадцятирічний чоловік дотримувався раціону на основі овочів, фруктів та рослинних білків, його життя могло б тривати на 13 років довше. Для жінок цей показник за однакових умов становить ще плюс 10 років.

Дослідники переконують, що змінити харчування на більш корисне можливо у будь-якому віці. Хоча найбільшої тривалості життя можна досягти, якщо почати замолоду, однак відмова від шкідливих звичок стане у нагоді й людям середнього та похилого віку, адже вона допоможе боротися з надмірною вагою та запобігати серйозним захворюванням, що можуть скоротити життя.