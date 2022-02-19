РФ виділила 5 млрд рублів на виплати евакуйованим з ОРДЛО

Влада РФ виділила Ростовській області 5 млрд рублів (близько 1,75 млрд гривень) для виплат евакуйованим з ОРДЛО. Про це повідомляє російський "Інтерфакс", посилаючись на заяву першого заступника губернатора Ростовської області Ігоря Гуськова.

"Інформую, що 5 млрд рублів федеральних коштів прийшли в Ростовську область... Створено оперативний штаб, закріплено заступників губернатора за позиціями" , - заявив Гуськов.

Російський чиновник також додав, що до регіону вночі через пункти пропуску прибули 1 157 осіб, у тому числі 353 дитини.