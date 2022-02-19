Лідери країн НАТО погодили дії щодо деескалації

Байден і лідери країн НАТО під час телефонної розмови висловили готовність ввести санкції проти Росії у разі продовження конфлікту. Вони пообіцяли продовжувати дипломатичні зусилля з деескалації напруженості, повідомляє РБК-Україна.

Як інформує Білий дім, 18 лютого, відбулася телефонна розмова президента США з керівниками країн НАТО про ймовірну подальшу російську агресію проти України.

Світові лідери висловили свою глибоку стурбованість нарощуванням російських сил, а так само підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вони пообіцяли продовжувати дипломатичні зусилля з деескалації конфлікту.

Так само обговорювалася готовність ввести швидкі економічні санкції, якщо Росія вирішить продовжити конфлікт.

У телефонній розмові взяли участь прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європейської Ради Шарль Мішель, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, президент Польщі Анджей Дуда, президент Румунії Клаус Йоханніс і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Раніше Байден вже виступав із заявою щодо ситуації навколо України. НАТО вже підвищило рівень готовності своїх військ, таким чином альянс готовий до будь-яких можливих ситуацій.