Розвідка України повідомляє про мінування росіянами об'єктів у "ДНР"

Головне управління розвідки Міністерства оборони України виступило із офіційною заявою про можливі провокації на Донбасі з боку російських окупантів. Заява опублікована службою у зв'язках із громадськістю ГУР МО, повідомляє Дзеркало тижня.

"Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що військова розвідка України має інформацію про мінування російськими спецслужбами низки об'єктів соціальної інфраструктури в Донецьку з метою їх подальшого підриву. Ці заходи мають на меті дестабілізувати ситуацію на тимчасово окупованих територіях нашої держави та створити підстави Служба зв'язків з громадськістю ГУР МО України закликає донеччан не виходити з будинків і не користуватися громадським транспортом" , - йдеться у заяві розвідки на офіційній сторінці Facebook .

Раніше із подібним попередженням виступив головнокомандувач ООС Олександр Павлюк. За його словами, бойовики на Донбасі здійснюють скупчення мирного населення під виглядом евакуації щодо терористичних актів. Окупанти планують звинуватити українських військових у їхній загибелі.