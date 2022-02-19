Змінилися правила вильоту чартерів з України

Влада України змінила правила вильоту чартерів з українських аеропортів. Тепер для виконання польотів під час подання заявки доведеться вказати додаткову інформацію, а розгляд самої заявки може тривати тиждень, повідомляє Корреспондент.

Відповідне рішення ухвалила Державна авіаційна служба України. Його причиною стало отримання ДАСУ листа Служби безпеки України щодо погодження авіарейсів.

Рішенням передбачено такі заходи: українські та іноземні експлуатанти, які планують виконання з України нерегулярних міжнародних та внутрішніх польотів, будуть зобов'язані надавати додаткову інформацію при подачі заявки на виконання нерегулярних міжнародних та внутрішніх польотів.

У заявці має бути зазначена мета польоту, серійний (заводський) номер повітряного судна, інформація про пасажирів таких рейсів, що включає прізвище, ім'я пасажира, його стать, громадянство, дату народження, серія, номер документа, що посвідчує особу.