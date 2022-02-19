Журналісти зафіксували перекидання на кордон російських танків та вертольотів

Росія перекинула вертольоти і бойову групу з танками на кордон з Україною. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Нові супутникові знімки, оприлюднені журналістом BuzzFeed News Крістофером Міллером у Twitter, показують значне збільшення кількості російських вертольотів поблизу кордону з Україною.

За оцінкою Maxar, на аеродром Міллерово, розташований в 16 км від кордону з Україною, перекинуто новий вертолітний підрозділ і бойова група, що складається з танків, бронетранспортерів і допоміжної техніки.

A large, new helicopter deployment of at least 50 helicopters arrived at Lida airfield, in NW Belarus, says @Maxar . Images taken Feb. 16. pic.twitter.com/TVQXfiAy5b — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 18, 2022

Міллерово знаходиться недалеко від ділянки кордону з Україною, який контролюється бойовиками "ЛДНР".

NEW @Maxar satellite images show 32 Su-25 ground attack aircraft helicopters, an S-400 air defense unit, ground force equipment & UAV/drone unit at Luninets airfield in Belarus, just 30 miles north of Ukraine border. from Feb. 14. pic.twitter.com/9R9YUZT2Ht — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 18, 2022

Трохи північніше було розгорнуто підрозділ біля Валуєк, приблизно за 27 км на схід від кордону з Україною. Близько 20 вертольотів залишаються розгорнутими біля Бєлгорода.