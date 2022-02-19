Журналісти зафіксували перекидання на кордон російських танків та вертольотів
Росія перекинула вертольоти і бойову групу з танками на кордон з Україною. Нові супутникові знімки оприлюднила американська компанія Maxar Technologies, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Нові супутникові знімки, оприлюднені журналістом BuzzFeed News Крістофером Міллером у Twitter, показують значне збільшення кількості російських вертольотів поблизу кордону з Україною.
За оцінкою Maxar, на аеродром Міллерово, розташований в 16 км від кордону з Україною, перекинуто новий вертолітний підрозділ і бойова група, що складається з танків, бронетранспортерів і допоміжної техніки.
Міллерово знаходиться недалеко від ділянки кордону з Україною, який контролюється бойовиками "ЛДНР".
Трохи північніше було розгорнуто підрозділ біля Валуєк, приблизно за 27 км на схід від кордону з Україною. Близько 20 вертольотів залишаються розгорнутими біля Бєлгорода.