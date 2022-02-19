Кількість загиблих від паводку в Бразилії перевищила 130

Число жертв зсувів та паводку, спричинених сильними дощами, у бразильському Петрополісі (штат Ріо-де-Жанейро) перевищило 130, повідомляє Лента.Ру.

За інформацією бразильських ЗМІ з посиланням на рятувальні служби, внаслідок катаклізму загинуло 136 людей, з них 22 — неповнолітні. Наразі рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 24 людей, які вижили, до поліції надійшли заяви про 216 зниклих, проте правоохоронцям поки не відомо, чи є вони серед врятованих і жертв.

Губернатор штату Ріо-де-Жанейро Клаудіу Кастру заявив, що минулий дощ був найсильнішим у місті з 1932 року.

Через аномальні дощі десятки будинків на схилах пагорбів були зруйновані, паводок змив машини і зруйнував інфраструктуру вулиць. У пошукових роботах зайнято 500 рятувальників, 200 поліцейських, а також військові та волонтери.