ООС: бойовики розміщують артилерію біля житлових будинків

У зоні проведення операції Об'єднаних сил сьогодні станом на 22:00 окупанти 65 разів порушили режим припинення вогню, з яких 51 - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.﻿ Такі дані надала пресслужба ООС, повідомляє Укрiнформ.

Зокрема противник задіяв артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем, озброєння бойової машини піхоти та великокаліберні кулемети.

"Особливо цинічним був обстріл КПВВ “Щастя” на якому перебувала гуманітарна колона Управління Верховного Комісара ООН. Ворог застосував міномети калібру 82 мм, автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети. Постраждалих цивільних осіб та особового складу КПВВ немає", - передає пресслужба ООС у Фейсбуці.

Крім того, противник підступно веде артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщує свої артилерійські системи поблизу житлових будинків.

"Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в обстрілах мирних жителів" , - ідеться у повідомленні.

У пресслужбі ООС наголошують, що Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.