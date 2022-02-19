Навколо України перебувають близько 190 тис військових РФ - США в ОБСЄ

Росія зосередила біля кордону з Україною та на тимчасово окупованих українських територіях до 190 тис. військовослужбовців.﻿ Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер під час спільного засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у п’ятницю у Відні, повідомляє Укрiнформ.

"Ми оцінюємо, що Росія, ймовірно, зібрала від 169 тис. до 190 тис. особового складу в Україні та навколо неї, у порівнянні з приблизно 100 тисячами станом на 30 січня. Ця оцінка включає військові частини вздовж кордону, у Білорусі та в окупованому Криму; Нацгвардію РФ та інші підрозділи внутрішньої безпеки, дислоковані в цих районах; та керовані Росією сили на сході України" , - заявив Карпентер.

Американський дипломат також вказав на те, що Росія заявила про широкомасштабні військово-морські навчання в Чорному морі, Балтійському морі та Арктиці. "Росія публічно заявила, що лише в навчаннях у Чорному морі беруть участь понад 30 кораблів, і ми вважаємо, що десантні кораблі Північного та Балтійського флотів були направлені в Чорне море для поповнення сил в регіоні", - додав Карпентер.

Як заявив американський посол, нинішня мобілізація Росією військ є найбільшою у Європі з часів Другої світової війни. Однак Росія відмовилася брати участь у спільному засідання двох директивних органів ОБСЄ, щоб пролити світло на безпрецедентне нарощування військ РФ. При цьому, Москва вдається до поширення дезінформації та брехні та "намагається цинічно зобразити Україну, НАТО та США як агресорів, водночас розташовуючи потужні ударні сили та погрожуючи вторгненням до свого сусіда".

За словами Карпентера, Росія також "має намір створити привід для виправдання вторгнення в Україну".

"Ми маємо інформацію з багатьох джерел, які містять детальну інформацію про зусилля Росії сфабрикувати так звані "українські провокації" та створити публічну версію для виправдання російського вторгнення" , - заявив американський посол.

Він додав, що російський уряд планує влаштувати сфабрикований напад нібито українських військових на суверенну територію РФ або на російськомовних людей в ОРДЛО, щоб виправдати військові дії проти України.

Карпентер наголосив, що російський фальшивий наратив про нібито сплановану Україною "ескалацію", який не знаходить жодних доказів у звітах СММ ОБСЄ, має бути рішуче відкинутий.

"Ми повинні зберігати пильність щодо можливого проведення "операції під чужим прапором" з метою виправдання нападу, і остерігатися неправдивих заяв про "геноцид", які інструменталізують термін, який ніколи не слід сприймати легковажно в цій залі" , - додав він.

На цьому тлі очільник місії США в ОБСЄ заявив, що з метою розвіяння занепокоєння з боку країн-учасниць щодо незвичайної військової діяльності РФ в прилеглих до України районах, Москва має відповісти на ряд конкретних питань з цього приводу, які були поширені в інформаційній системі ОБСЄ. Крім того, американська місія виступила з низкою рекомендацій до РФ, які мають бути виконані у якості негайних кроків для зниження деескалації ситуації.