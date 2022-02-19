Курс валют НБУ на 19 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 19 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 18 лютого залишається стабільним на рівні 28.30 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.

Євро не змінився, і його курс становив 32.20 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 38.56 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становить 30.74 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7.15 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.