Курс валют НБУ на 19 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 19 лютого 2022 року
Курс долара у порівнянні з 18 лютого залишається стабільним на рівні 28.30 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.
Євро не змінився, і його курс становив 32.20 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.
Рубль не змінився, і його курс становив 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.
Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 38.56 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.
Курс швейцарського франка не змінився і становить 30.74 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.
Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7.15 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|28,300 000
|EUR
|Євро
|32.196 900
|RUB
|Рубль
|0.374 010
|GBP
|Фунт стерлінгів
|38.560 200
|CHF
|Швейцарський франк
|30.740 800
|PLN
|Польський злотий
|7.151 200