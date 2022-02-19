Курс валют НБУ на 19 лютого

Курс валют НБУ на 19 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у суботу, 19 лютого 2022 року

Курс долара у порівнянні з 18 лютого залишається стабільним на рівні 28.30 за 1 долар. Курс долара залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.

Євро не змінився, і його курс становив 32.20 за 1 євро. Курс євро залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.

Рубль не змінився, і його курс становив 3.74 за 10 рублів. Курс рубля залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.

Фунт стерлінгів не змінився, і його курс становив 38.56 за 1 фунт стерлінгів. Курс фунта стерлінгів залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.

Курс швейцарського франка не змінився і становить 30.74 за 1 швейцарський франк. Курс швейцарського франка залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.

Курс польського злотого залишається стабільним на рівні 7.15 за 1 польський злотий. Курс польського злотого залишається незмінним із 19 лютого 2022 року.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 28,300 000
EUR Євро 32.196 900
RUB Рубль 0.374 010
GBP Фунт стерлінгів 38.560 200
CHF Швейцарський франк 30.740 800
PLN Польський злотий 7.151 200
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