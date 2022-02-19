Продукти, які зменшують тривогу та стрес

Усі люди відчувають стрес. Він позначається як на психічному, а й фізичному рівні, оскільки викликає вироблення гормону кортизолу, внаслідок якого з'являється постійне відчуття тривоги. Однак є продукти, які зменшують стрес і занепокоєння, повідомляє Обозреватель.

Кортизол регулює майже всі системи в нашому організмі, включаючи настрій, обмін речовин, імунну функцію, пам'ять та пізнання. Привести його рівень до норми допоможуть 15 спеціальних продуктів, які знайдуться майже в кожному будинку.

Зелений чай.

У цьому продукті є поліфенольні з'єднання, які можуть пригнічувати ферменти, що виробляють кортизол, що може знизити рівень гормону

Гвоздика

Олія евгенолу, що міститься в гвоздиці, може знижувати рівень кортизолу.

Червоний перець, ківі, цитрусові та полуниці

Всі ці продукти багаті на вітамін С, який відіграє велику роль у стабілізації рівня кортизолу.

Банани, апельсини, дині, шпинат, броколі, солодка картопля (батат) та чорнослив

Надлишок кортизолу може змусити нирки виділяти калій, тому відновити його рівень та зменшити побічні ефекти, пов'язані зі стресом, допоможуть багаті на калій продукти харчування.

Квашена капуста та кімчі.

Спеціальні бактерії, які містяться в цих продуктах, провокують викид окситоцину в мозок, а він допомагає зменшити стрес, що сприймається, і знижує рівень кортизолу.