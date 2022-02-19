У Нігерії загинули 12 осіб внаслідок вибуху бензовозу

У штаті Огун на південному заході Нігерії вибухнув бензовоз, внаслідок вибуху загинули щонайменше 12 осіб, повідомляє Укрінформ.

Речник нігерійської урядової комісії розповів журналістам BBC, що вибух стався, коли бензовоз зіткнувся на шосе Лагос-Ібадан з автобусом. Інцидент відбувся зранку в п’ятницю. Повідомляється, що більшість жертв загинули від вибуху, що унеможливило їх ідентифікацію.

ЗМІ відзначає, що у Нігерії часто трапляються ДТП через погану дорожню інфраструктуру.