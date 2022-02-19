Ситуація на валютному ринку України залишається контрольованою – НБУ

Валютний ринок України надалі чутливо реагує на зміну інформаційного середовища, пов’язаного з геополітичним напруженням. Проте ситуація залишається контрольованою, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в Національному банку України, підвищений попит на валютному ринку цього тижня (14-18 лютого), як і раніше, зумовлювався впливом психологічного чинника, пов’язаного з погіршенням інформаційного середовища. Водночас реакція учасників ринку була помірнішою, ніж у січні 2022 року,

"НБУ надалі дотримувався режиму плаваючого курсоутворення, за якого він лише згладжує надмірні коливання на ринку, а курс визначається балансом попиту та пропозиції" , - йдеться в повідомленні.

Так, цього тижня з метою згладжування надмірних коливань та недопущення розбалансування курсових та інфляційних очікувань НБУ продав на валютному ринку 503 млн доларів. Водночас в окремі дні тижня, коли пропозиція валюти переважала над попитом на тлі зменшення напруження в інформаційному середовищі, НБУ викуповував валюту - загалом 50 млн доларів. Отже, чистий продаж валюти НБУ у період із 14 до 18 лютого становить 453 млн доларів, повідомили в НБУ.

"Банківська система працює в штатному режимі та якісно виконує функцію фінансової підтримки економіки і громадян. Триває стале зростання портфеля роздрібних кредитів. Воно є цілком зіставним з позитивною динамікою 2021 року - без надмірної активності або суттєвого гальмування" , - йдеться в коментарі.

За даними НБУ, волатильність депозитів населення є помірною та контрольованою. Вона частково зумовлена реакцією на інформаційний тиск, втім, не має жодних панічних ознак і стосується переважно поточних рахунків, тоді як обсяг строкових депозитів з початку року був значно стабільнішим.

Нагадаємо, Національний банк України протягом тижня 14-18 лютого 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 50,0 млн доларів і продав 503,0 млн доларів. Негативне сальдо склало 453,0 млн доларів. За останній тиждень курс долара виріс на 1,1% з 28,03 на 14 лютого до 28,34 гривень за долар на 21 лютого.