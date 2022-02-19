В "ДНР" оголосили загальну мобілізацію

Лідер угруповання "ДНР" Денис Пушилін підписав указ про загальну мобілізацію, повідомляє Українська правда.

"Закликаю земляків, які перебувають у запасі, прибути у військові комісаріати. Сьогодні мною підписано указ про загальну мобілізацію" , – заявив він.

Він закликав усіх чоловіків так званої "ДНР", здатних тримати в руках зброю, "встати на захист своїх сімей, дітей, дружин, матерів".

Пушилін також заявив, що терористи досягнуть "бажаної і необхідної нам усім" перемоги, "захистять Донбас" та "всіх російських людей".