ОБСЄ не змогла докладно оглянути дитсадок у Станиці Луганській

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ не змогли детально оглянути дитячий садок у Станиці Луганській, обстріляний 17 лютого.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

"Команді СММ вдалося провести оцінку лише з відстані приблизно 50 м від північно-східного фасаду та близько 30 м від південно-західного фасаду пошкодженої будівлі, оскільки співробітник правоохоронних органів не дозволив спостерігачам наблизитися до місця події, заявивши, що ведеться розслідування" , – заявили в ОБСЄ.

Водночас спостерігачам все ж таки вдалося зафіксувати пошкодження будівлі дитячого садка.

"Приблизно за 20 м на південний захід від двоповерхової будівлі дитячого садка спостерігачі бачили вирву на дитячому майданчику, а також сліди (за оцінкою, від розльоту осколків) на внутрішній частині бетонної огорожі навколо будівлі. Також команда СММ бачила пробоїну (діаметром близько 1 м), а також розбите вікно на фасаді північно-східної стіни будівлі дитсадка та 2 розбиті вікна на північно-західній стіні (на першому та другому поверсі)" , – зазначили у звіті.

У СММ ОБСЄ додали, що їм не вдалося визначити тип застосованого озброєння чи напрямок вогню.

Раніше у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ закликали забезпечити﻿ безперешкодний доступ до районів обстрілів.