ОБСЄ не змогла докладно оглянути дитсадок у Станиці Луганській
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ не змогли детально оглянути дитячий садок у Станиці Луганській, обстріляний 17 лютого.
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.
"Команді СММ вдалося провести оцінку лише з відстані приблизно 50 м від північно-східного фасаду та близько 30 м від південно-західного фасаду пошкодженої будівлі, оскільки співробітник правоохоронних органів не дозволив спостерігачам наблизитися до місця події, заявивши, що ведеться розслідування", – заявили в ОБСЄ.
Водночас спостерігачам все ж таки вдалося зафіксувати пошкодження будівлі дитячого садка.
"Приблизно за 20 м на південний захід від двоповерхової будівлі дитячого садка спостерігачі бачили вирву на дитячому майданчику, а також сліди (за оцінкою, від розльоту осколків) на внутрішній частині бетонної огорожі навколо будівлі. Також команда СММ бачила пробоїну (діаметром близько 1 м), а також розбите вікно на фасаді північно-східної стіни будівлі дитсадка та 2 розбиті вікна на північно-західній стіні (на першому та другому поверсі)", – зазначили у звіті.
У СММ ОБСЄ додали, що їм не вдалося визначити тип застосованого озброєння чи напрямок вогню.
Раніше у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ закликали забезпечити безперешкодний доступ до районів обстрілів.
"На тлі підвищеної напруженості Місія знову звертається до сторін із закликом неухильно дотримуватися всіх взятих на себе зобов'язань, а також вжити всіх необхідних кроків для забезпечення зниження рівня напруженості та негайної деескалації", - йдеться у повідомленні.