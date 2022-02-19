До 50% російських військ вже готові атакувати Україну – Sky News

Від 40 до 50% зосереджених довкола України російських військ вже готові до повномасштабної атаки, повідомляє УНІАН.

Про це йдеться в повідомленні телеканалу Sky News з посиланням на представника Пентагону.

"Представник міністерства оборони США наразі оцінює, що від 40 до 50% російських військ, дислокованих біля кордону з Україною, знаходяться на наступальних позиціях" , - пишуть журналісти.

Кількість російських наземних підрозділів в цьому районі, відомі як батальйонні тактичні групи, також зросла до 120-125 у порівнянні з 83 тижнями раніше.

Кожна з цих батальйонних тактичних груп нараховує від 750 до 1000 солдатів.

За останніми даними розвідок, протягом останніх тижнів чисельність сконцентрованих військ Росії збільшилась до майже 200 тисяч, попри заяви РФ щодо їхнього відведення.