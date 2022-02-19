Комод у спальню: як зробити правильний вибір

Комоди можуть відрізнятись один від одного формами, розмірами, кількістю ящиків. Залежно від площі спальні, її висоти, інтер'єрного стилю та наших потреб ми і вибиратимемо відповідний комод, повідомляє Remontbp.

Такий необхідний предмет меблів буває різних типів:

  • Вузький високий комод з чотирма і більше ящиками буде доречний для невеликої спальні та дозволить заощадити корисну площу кімнати.
  • Комод у вигляді трапеції з трьома великими висувними ящиками і двома дрібними у верхній частині дозволяє акуратно зберігати різні речі.
  • Комод, що ідеально підходить для використання двома людьми, складається з 3-х великих ящиків внизу і 4-х маленьких вгорі.
  • Невисокий і широкий комод на 4 місткі ящики відрізняється наявністю великої верхньої поверхні, яку можна використовувати як туалетний або пеленальний столик, розмістити стильні предмети інтер'єру, поставити горщики з кімнатними квітами або телевізор.
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За типом розміщення або кріплення комоди поділяються на підлогові та настінні. Підлога може бути оснащена ніжками, коліщатками або стояти стаціонарно на міцній основі.

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Настінні безпечно та ґрунтовно кріпляться на стіні.

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Виграти додатковий корисний простір, а також збільшити обсяг місць зберігання, допоможуть трикутні, шестикутні, радіальні моделі кутових комодів.

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Комоди з оригінальним стильним дизайном чудово допомагають втілити вибраний для спальні стиль інтер'єру.

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