Комод у спальню: як зробити правильний вибір

Комоди можуть відрізнятись один від одного формами, розмірами, кількістю ящиків. Залежно від площі спальні, її висоти, інтер'єрного стилю та наших потреб ми і вибиратимемо відповідний комод, повідомляє Remontbp.

Такий необхідний предмет меблів буває різних типів:

Вузький високий комод з чотирма і більше ящиками буде доречний для невеликої спальні та дозволить заощадити корисну площу кімнати.

Комод у вигляді трапеції з трьома великими висувними ящиками і двома дрібними у верхній частині дозволяє акуратно зберігати різні речі.

Комод, що ідеально підходить для використання двома людьми, складається з 3-х великих ящиків внизу і 4-х маленьких вгорі.

Невисокий і широкий комод на 4 місткі ящики відрізняється наявністю великої верхньої поверхні, яку можна використовувати як туалетний або пеленальний столик, розмістити стильні предмети інтер'єру, поставити горщики з кімнатними квітами або телевізор.

За типом розміщення або кріплення комоди поділяються на підлогові та настінні. Підлога може бути оснащена ніжками, коліщатками або стояти стаціонарно на міцній основі.

Настінні безпечно та ґрунтовно кріпляться на стіні.

Виграти додатковий корисний простір, а також збільшити обсяг місць зберігання, допоможуть трикутні, шестикутні, радіальні моделі кутових комодів.

Комоди з оригінальним стильним дизайном чудово допомагають втілити вибраний для спальні стиль інтер'єру.