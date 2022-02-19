Volkswagen оприлюднив нові зображення Amarok третього покоління

Volkswagen Commercial Vehicles продовжує відкривати завісу секретності перед світовою прем'єрою пікапа Amarok третього покоління, яка запланована вже на 2022 рік. Якщо раніше компанія публікувала скетчі фрагментів екстер'єру, а також частково інтер'єру, то тепер показала зображення всього автомобіля точно збоку, повідомляє Автоцентр.

Також було оприлюднено і нові технічні дані. Зокрема, інформація про габарити: довжина збільшиться на 10 см – до 5,35 м, додасть машина і завширшки.

Оформлення інтер'єру та інтер'єру стане більш преміальним, що підніме планку комфорту серед однотонних пікапів (B-класу). Спереду та на кормі з'явиться харизматичне тиснення з назвою моделі. У вантажному відсіку між колісними арками, як і раніше, буде розміщуватися європіддон. Подбали розробники і про збереження вантажу.

Новий Amarok отримає покращені позашляхові якості, зокрема завдяки збільшеному дорожньому просвіту. Як і раніше, автомобіль буде доступний з потужним турбодизелем V6. Вперше в сегменті пікапів автомобіль укомплектують різними електронними системами допомоги водія, які зроблять керування легшим та безпечнішим.

Нагадаємо, що новий Amarok приходить на зміну моделі другої генерації, що випускається із двигуном V6 з 2016 року. А всього з моменту своєї першої появи в 2010 році було випущено близько 815 тисяч машин двох генерацій.