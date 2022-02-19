На Донбасі внаслідок обстрілів загинув український військовий

Станом на 09:00 суботи, 19 лютого, бойовики 19 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів загинув український військовий, повідомляє Новое время.

Про це заявив штаб операції Об'єднаних сил.

Російські найманці 16 разів порушили тишу, застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.

Бойовики застосували артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, гранатомети різних систем. Також на Донеччині штаб зафіксував проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно, Орлан-10 з перетином лінії зіткнення.

"Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям" , — ідеться в повідомленні.

У штабі розповіли, що окупанти продовжують вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артсистеми біля житлових будинків.