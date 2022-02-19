Хвороба Паркінсона - це стан, що стосується вегетативної нервової системи, а це означає, що симптоми можуть проявлятися практично у всіх функціях вашого організму, включаючи зір, повідомляє Clutch.

У хвороби Паркінсона багато різних симптомів, і в різних людей цей стан може проявлятись по-різному. Найбільш відомим симптомом хвороби Паркінсона є тремор. Хоча це одна з явних ознак захворювання, це далеко не єдиний симптом.

Хвороба Паркінсона починається у мозку і є нейродегенеративним захворюванням. Це означає, що з часом захворювання торкається дедалі більше частин мозку, і симптоми, що впливають на рухи, можуть стати більш вираженими.

Три найбільш поширені, також відомі як «кардинальні», симптоми хвороби Паркінсона:

Розвиток мимовільного тремору

Загальна ригідність м'язів

Уповільненість рухів це може бути помітно при ходьбі або зміні виразу обличчя.

Одним з менш відомих симптомів хвороби Паркінсона є зміна зору та подразнення очей. Ви можете відчувати сухість очей через те, що моргаєте рідше, ніж зазвичай. Двоїння в очах також може бути симптомом хвороби Паркінсона, коли ви бачите два зображення об'єкта, ніби вони знаходяться один над одним. Затуманений зір може виникати через те, що очам важко рухатися.

Деякі люди також страждають на дальтонізм або труднощі у розрізненні кольорів.

Певні ліки проти хвороби Паркінсона можуть допомогти полегшити деякі симптоми, що впливають на очі, але ви повинні повідомляти лікаря про будь-які проблеми із зором.