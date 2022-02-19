Зеленський сьогодні виступить на Мюнхенській конференції та повернеться до Києва

На конференції з безпеки в Мюнхені президент України Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, віцепрезидентом США Камалою Гарріс, представниками міжнародних фінансових інститутів та іншими лідерами, повідомляє УНІАН.

Сьогодні відбудеться візит Зеленського до Мюнхена (Німеччина) для участі в щорічній безпековій конференції та проведення переговорів, які заплановані на цьому майданчику.

Зазначається, що Зеленський очікує "конкретних домовленостей щодо надання нашій державі додаткової військової та фінансової підтримки для посилення стійкості України".

Вже сьогодні президент має повернутися до Києва.

В ОП уточнили, що дискусії на Мюнхенській безпековій конференції цьогоріч будуть присвячені актуальним загрозам на сході Європи та ситуації навколо України.

"Тому позиція нашої держави має бути представлена достатньо, щоб питання про Україну вирішувалися за участю України" , - зазначили у прес-службі.

Наголошується, що ситуацію на лінії розмежування на Донбасі, в Автономній Республіці Крим та поблизу кордонів України аналізують українські спецслужби.