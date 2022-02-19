Загострення на Донбасі: як відреагував валютний ринок

Різке загострення ситуації на Донбасі, оголошена евакуація з «ЛНР» та «ДНР», а також накази про загальну мобілізацію, видані лідерами угруповань Пушиліним та Пасічником, – всі ці новини вкрай негативно позначилися на ситуації на валютному ринку.

Гуртові обмінні пункти столиці з самого ранку виставили на продаж долар по 28,90-29,00 гривень. За такою ж ціною його продають у Харкові та Львові. Дніпро продає долари за 28,90-28,95 гривень, Одеса – по 28,80, Запоріжжя – по 28,80-28,90.

Івано-Франківськ, Вінниця та Хмельницький зранку продавали долар по 28,70 гривень, але зі зростанням попиту зростає і ціна. У Житомирі почали продавати по 28,70 гривень, але через попит підняли до 29,00.

У середньому, у порівнянні з вчорашнім вечором, цінник на продаж підняли на 30-40 копійок.