Модні поєднання трендів весни 2022

З наближенням теплої погоди для представниць прекрасної статі все більшої актуальності набуває питання, як виглядати стильно навесні 2022 року. Провідні дизайнери рекомендують жінкам відмовитися від нудного та застарілого одягу, віддавши перевагу яскравим та стильним образам, повідомляє Moddam.

Цього сезону бренди пропонують жінкам звернути увагу на цікаві фасони та силуети, ефектний декор та неординарні аутфіти, що вийшли в результаті комбінації, здавалося б, найзвичніших речей. Щоб навесні 2022 року не помилитися з модним луком , необхідно дотримуватися наступних порад стилістів:

Тандем різних стилів

Цього сезону бренди виступають за сміливі поєднання в одязі. Скласти стильний та оригінальний образ не складно. Лише потрібно поєднати різні за фактурою та стилем речі в одному вбранні. Так тепла і об'ємна толстовка чудово виглядатиме з легкою шифоновою сукнею, а штани у спортивному стилі з класичною білою сорочкою.

Хай живуть багатошарові луки!

Весняна погода надзвичайно мінлива. Тож моментально змінити зимовий одяг на літнє вбрання не вдасться. На допомогу модницям прийдуть багатошарові луки. Стилісти пропонують поекспериментувати та поєднати в одному образі трендове у 2022 році весняне пальто з піджаком, сорочкою, пуловером або курткою з деніму.

Багато барв не буває!

Модним трендом 2022 стане одяг насичених кольорів, який необхідно навчитися правильно поєднувати між собою. До моди увійдуть речі червоного, бордового, синього, оранжевого, рожевого, фіолетового, зеленого тону. Дівчата можуть сміливо комбінувати не тільки монохромні, але різнокольорові яскраві луки, наприклад, бордовий тренч та сині штани, зелену спідницю та жовтий пуловер, червону сукню та оливкове пальто.

Великі рюші та волани

Ефектно виглядають весняні вбрання з об'ємними декоративними елементами. Підкреслити жіночність та романтичність модних образів допоможе одяг з грайливими рюшами та кокетливими оборками. Такий декор зробить яскравішим навіть стриманий діловий одяг (блузи, спідниці та сукні). Ефектні блузки, сукні та топи чудово підійдуть для створення яскравого вечірнього образу.

Елегантна жіночність

Весна – це час оновлень. Тому стилісти радять вибирати не тільки красиві вбрання, що підкреслюють жіночність. У моді виявляться ніжні кольори, витончені силуети, тканини, що струмують, і елегантні луки. Жінки не помиляться, якщо виберуть спідниці-плісе чи міні-спідниці, брючний костюм у модну клітку чи смужку. Головним трендом весни стануть елегантні шкіряні плащі. У такому одязі виглядатимуть стильно навесні 2022 року не лише юні модниці, а й жінки за 50.

Квітковий рай

Флористичні мотиви будуть панувати не тільки в стильних аксесуарах, а й у вбраннях. Відомі кутюр'є порадують модниць одягом у романтичному стилі, прикрашеному квітковою вишивкою, наклейками та аплікаціями. Гарні та оригінальні принти з'являться не лише на футболках, светрах, сорочках, спідницях та штанах, а й на верхньому одязі.

Багатоликі смужка та клітина

Головним трендом моди 2022 стане лаконічний і водночас дуже ефектний геометричний принт. Стильні математичні візерунки можна зустріти на одязі, взутті та аксесуарах.