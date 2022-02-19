Росія перекрила виїзд із Ростовської області до ОРДЛО

Пункти пропуску на кордоні в Ростовській області, що межують з окремими районами Донецької та Луганської областей, переведені на режим прийому тих, хто виключно в'їжджає до Російської Федерації, повідомляє "Интерфакс".

Про це заявив керівник прикордонного управління ФСБ Росії Сергій Кудряшов.

"Всі місця перетину кордону наведено на цілодобовий режим функціонування" , - сказав Кудряшов.

Під час наради у Ростові-на-Дону він зазначив, що з 9:00 управління функціонує у посиленому режимі.