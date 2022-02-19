На Донбасі обстріляли насосну станцію: без води майже 50 міст та сіл

На Донеччині внаслідок обстрілів пошкоджені трансформатори на насосній станції та припинено водопостачання майже 50 населених пунктів, повідомляє УНІАН.

Як повідомляється на сайті комунального підприємства "Вода Донбасу", сьогодні насосна станція першого підйому Південнодонбаського водопроводу перебувала у зоні обстрілу, в результаті чого боєприпасами пошкоджено два трансформатори.

Через це припинено подачу води на чотири фільтрувальні станції, які забезпечували водопостачання до 47 населених пунктів.

Так, без води залишилися міста Білозерське, Білицьке, Гірник, Добропілля, Мирноград, Новогродівка, Покровськ, Селидове, Українка, Волноваха, Докучаєвськ, Вугледар, Маріуполь, Сартана, Старий Крим, селища міського типу Олександрівка, Водянське, Вишневе, Желанне, Курахівка, Святогорівка, Гострий, Цукурине, Новотроїцьке та села Олександропіль, Аннівка, Балаган, Беззаботівка, Григорівка, Зоряне, Водяне, Орлівка, Ластівчине, Промінь, Нововодяне, Світле, Іверське, Миколаївка, Миронівка, Петрівка, Лисівка, Володимирівка, Жовтневе, Ольгинське, Благодатне, Ближнє, Ясне.