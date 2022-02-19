Російські ЗМІ показали тимчасовий табір для людей, вивезених із ОРДЛО

Російська влада обладнала тимчасовий наметовий табір на прикордонному пункті пропуску Матвєєв-Курган Ростовської області, повідомляє Новое время.

Як повідомляють російські ЗМІ, тут жителі тимчасово окупованих РФ районів Донецької та Луганської областей проходять медичне обстеження, після чого їх мають відправити по санаторіях.

"Прибулим роблять ПЛР-тест і розміщують у 13 наметах. У кого результат позитивний — ізолюють. Наразі у всіх пунктах тимчасового розміщення по регіону 1692 особи, з них майже половина, 737 — діти" , — розповіли у Telegram-каналі Mash.

Водночас не всім мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей вдається розміститися у тимчасових пунктах перебування.

Евакуація жителів ОРДЛО почалася після заяви лідерів "ЛДНР" про нібито підготовку наступу ЗСУ.