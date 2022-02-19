Помер народний актор Борис Невзоров

Російський актор Борис Невзоров помер на 73-му році життя від коронавірусу. Його смерть підтвердили у Малому театрі, де він прослужив понад 15 років, повідомляє Газета.ru.

На рахунку артиста також понад сто ролей у кіно та серіалах, серед найвідоміших — Іван Рябов в історичному фільмі «Росія молода», Федотов у соціальній драмі «Дурень», директор школи Борис Іванович у молодіжному телеромані «Прості істини» та слідчий Костянтин Ольшанський детективний серіал «Каменська».