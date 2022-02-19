Великий піст 2022: дати, християнська суть і правила харчування

Великий піст - найдовший і найважливіший піст в церковному календарі. Він триває 49 днів і закінчується Великоднем. Цей пост присвячений до багатоденних поневірянь Ісуса в пустелі, коли він відмовлявся від їжі та води, щоб стати ближче до Бога. Тому і вірянин під час посту доводять силу своєї віри, попри весняний достаток їжі, повідомляє УНІАН.

Великий піст 2022: дата початку і кінця

Дати Великого посту змінюються щороку і залежать від Великодня. Великдень, своєю чергою, залежить від місячного календаря. Великдень 2022 святкується 24 квітня. Великий піст, відповідно, триватиме з 7 березня по 23 квітня.

Кожен тиждень посту має свою назву і різні обмеження. Найсуворішими вважаються 1 і 7 тижні. У ці дні старанні віруючі їдять лише раз в день або зовсім голодують.

Великий піст 2022: значення і християнська суть

Як повідомляє ректор Відкритого православного університету Георгій Коваленко, цей пост є суворим і покаянним. Він присвячений темі каяття.

Це піст суворий з точки зору духовних практик і є, якщо можна так сказати, покаянним постом. Цей пост, на відміну від всіх інших, більш орієнтований на тему каяття. Перші 40 днів посту означають описані в Євангеліє 40 днів посту Ісуса, які він провів у пустелі, щоб навчитися протистояти дияволу. Також 40 років богообраний народ виходив з єгипетського рабства, йшов до землі обіцяної.

Історично Великий піст є практикою підготовки до хрещення, повідомляє Георгій Коваленко. Тобто ті, хто готувався до хрещення, 40 днів постили. А потім разом з ними почала постити і церква.

Великий піст не потрібно сприймати як тортури або покарання. Це підготовка до світлого свята Великодня і духовне очищення від гріховних дій і думок. Під час посту людина вчиться покаянню і дисципліні.

Що не можна їсти у Великий піст

Як і під час будь-яких постів, у Великий піст заборонені продукти тваринного походження. У понеділок, середу і п'ятницю також заборонено їсти термічно оброблені продукти - дозволяються тільки сирі овочі і фрукти, горіхи і хліб (сухоїдіння). А в перший і останній тижні посту можна їсти тільки необроблену їжу.

Під час посту заборонені:

яловичина;

риба і морепродукти (крім Вербної неділі);

молоко і молочні продукти;

алкоголь (крім вихідних);

їжа з додаванням рослинної олії (у вівторок, четвер).

Що не можна і потрібно робити під час посту

Як повідомляє священик Георгій Коваленко, під час посту крім харчових обмежень також заборонено веселиться і робити речі, які заважають духовному зростанню. Кожна людина сама визначає, що шкодить її особистості, і відмовляється від цього в пост.

Наприклад, під час посту важливо обмежувати споживання інформації, оскільки ми вивчаємо багато зайвого і шкідливого. Тому нам треба навчитися вибирати серед потоку те, що дійсно корисно для душі в цей момент.

Важливо також обмежувати себе в споживанні. Не потрібно шукати і купувати речі, які нам не потрібні. Постарайтеся також свідомо ставитися до екології під час посту, радить Георгій Коваленко.

У Великий піст не можна:

брехати;

піддаватися шкідливим звичкам;

мати подружню близькість;

шумно веселитися;

сваритися і лаятися матом;

грати весілля.

Корисно для душі під час посту робити добрі вчинки, допомагати бідним і нужденним, подавати милостиню. Постарайтеся бути добрішими до людей. Частіше відвідуйте церкву і беріть участь в богослужіннях.

Кому дозволено не постити

Духовних бмеженьв піст повинні дотримуватися всі віруючі, але деякі люди можуть не дотримуватися обмежень в їжі, якщо не дозволяє здоров'я.

Дозволено не постити дітям, вагітним і годуючим жінкам, людям з важкими і хронічними хворобами. Також можуть не дотримуватися посту літні люди зі слабким здоров'ям. Якщо ви сумніваєтеся, чи повинні дотримуватися посту - порадьтеся зі своїм священником.