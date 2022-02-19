Арахамія та інші депутати від "Слуги народу" прибули в зону ООС
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та інші народні депутати від "СН" прибули в зону проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє УНІАН.
Про це заявила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.
"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін, Мар’яна Безугла прибули в зону проведення ООС", - написала вона.
За словами Палійчук, депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції українських військових.