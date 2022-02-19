Арахамія та інші депутати від "Слуги народу" прибули в зону ООС

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та інші народні депутати від "СН" прибули в зону проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє УНІАН.

Про це заявила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін, Мар’яна Безугла прибули в зону проведення ООС" , - написала вона.

Фото: t.me/ypaliychuk

За словами Палійчук, депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції українських військових.