Арахамія та інші депутати від "Слуги народу" прибули в зону ООС

Арахамія та інші депутати від "Слуги народу" прибули в зону ООС
Фото: t.me/ypaliychuk

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та інші народні депутати від "СН" прибули в зону проведення операції Об’єднаних сил, повідомляє УНІАН.

Про це заявила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

"Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, очільник Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, народні депутати Юрій Мисягін, Мар’яна Безугла прибули в зону проведення ООС", - написала вона.
5e3f111d9327738069fb1.png
Фото: t.me/ypaliychuk

За словами Палійчук, депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції українських військових.

Завантажуємо коментарі..

Новини

Популярні теми форуму

analytics