"Металіст" підписав контракт із колишнім капітаном чернігівської "Десни"

Спортивний директор "Металіста" Папа Гуйє повідомив клубній прес-службі про підписання контракту з колишнім капітаном чернігівської "Десни" Єгором Картушовим, повідомляє УНІАН.

31-річний Картушов - фланговий футболіст, який однаково успішно може зіграти і в захисті, і в півзахисті. Кольори "Десни" він захищав з 2012 року, а до цього виступав за "Шахтар", "Зорю" та "Іллічівець" (нині "Маріуполь").

"Раді вітати новачка в нашому клубі. Знаємо Єгора як сильного гравця і давно стежили за його виступами. Картушов має великий досвід гри в прем'єр-лізі і, безумовно, нам допоможе. Контракт підписаний на 2,5 роки. Сподіваємося на плідну співпрацю" , — сказав Папа Гуйє.