Список смартфонів Xiaomi, які оновляться до Android 13

У розпорядженні мережевих джерел опинився список смартфонів Xiaomi, а також створених цією компанією брендів Redmi та Poco, які в перспективі матимуть оновлення операційної системи до версії Android 13.

Платформа Android 13 запропонує нові теми оформлення, додаткові функції конфіденційності, інструменти керування мовами та ін. Фінальна версія ОС, як очікується, дебютує у другій половині цього року.

Ресурс Xiaomiui.net, посилаючись на інформацію від інсайдерів, повідомляє, що апдейт до Android 13 буде випущений для великої кількості апаратів як Xiaomi, так і дочірніх марок. Це будуть, зокрема, такі моделі Xiaomi:

Mi 10S;

Mi 11/Pro/Ultra;

Mi 11i/11X/11X Pro;

Xiaomi 11X/HyperCharge;

Xiaomi 11T/Pro;

Xiaomi 12/Pro/Lite/12X;

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G;

Xiaomi MIX 4/MIX 5/MIX 5 PRO;

Xiaomi MIX FOLD;

Xiaomi CIVI;

Xiaomi Pad 5 Series.

Під брендами Redmi та Poco будуть оновлені такі пристрої:

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022;

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G;

Redmi Note 10T/10 5G;

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G;

Redmi Note 11 Pro/Pro+/11E Pro;

Redmi Note 11T/11 5G/4G;

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming;

Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite;

Poco F3/GT;

Poco X3 GT/X3 Pro;

Poco F4/Pro/GT;

Poco M3 Pro 5G/M4 Pro 5G/M4Pro 4G;

Poco C4.

Можливо, оновлення також буде доступне власникам смартфонів Redmi K30 Pro/Zoom Edition, Redmi K30S Ultra, POCO F2 Pro, Mi 10/Pro/Ultra, Mi 10T/Pro та Redmi Note 8 2021.

Джерело зображення: Xiaomiui.net

Водночас без апдейту до Android 13 залишаться такі апарати: