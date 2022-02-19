Список смартфонів Xiaomi, які оновляться до Android 13
У розпорядженні мережевих джерел опинився список смартфонів Xiaomi, а також створених цією компанією брендів Redmi та Poco, які в перспективі матимуть оновлення операційної системи до версії Android 13.
Платформа Android 13 запропонує нові теми оформлення, додаткові функції конфіденційності, інструменти керування мовами та ін. Фінальна версія ОС, як очікується, дебютує у другій половині цього року.
Ресурс Xiaomiui.net, посилаючись на інформацію від інсайдерів, повідомляє, що апдейт до Android 13 буде випущений для великої кількості апаратів як Xiaomi, так і дочірніх марок. Це будуть, зокрема, такі моделі Xiaomi:
- Mi 10S;
- Mi 11/Pro/Ultra;
- Mi 11i/11X/11X Pro;
- Xiaomi 11X/HyperCharge;
- Xiaomi 11T/Pro;
- Xiaomi 12/Pro/Lite/12X;
- Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G;
- Xiaomi MIX 4/MIX 5/MIX 5 PRO;
- Xiaomi MIX FOLD;
- Xiaomi CIVI;
- Xiaomi Pad 5 Series.
Під брендами Redmi та Poco будуть оновлені такі пристрої:
- Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022;
- Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G;
- Redmi Note 10T/10 5G;
- Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G;
- Redmi Note 11 Pro/Pro+/11E Pro;
- Redmi Note 11T/11 5G/4G;
- Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming;
- Redmi K50/Pro/Gaming/Gaming Lite;
- Poco F3/GT;
- Poco X3 GT/X3 Pro;
- Poco F4/Pro/GT;
- Poco M3 Pro 5G/M4 Pro 5G/M4Pro 4G;
- Poco C4.
Можливо, оновлення також буде доступне власникам смартфонів Redmi K30 Pro/Zoom Edition, Redmi K30S Ultra, POCO F2 Pro, Mi 10/Pro/Ultra, Mi 10T/Pro та Redmi Note 8 2021.
Водночас без апдейту до Android 13 залишаться такі апарати:
- Redmi 9/Prime/9T/Power;
- Redmi Note 9/9S/Pro/Pro Max;
- Redmi Note 9 4G/5G/9T 5G;
- Redmi Note 9 Pro 5G;
- Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing;
- POCO X3/NFC;
- POCO X2/M2/M2 Pro;
- Mi 10 Lite/Youth Edition;
- Mi 10i/10T Lite;
- Mi Note 10 Lite.