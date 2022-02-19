Європа докладає всіх зусиль, щоб позбавитися залежності від газу РФ

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що у Євросоюзі вирішили докласти всіх зусиль, аби позбутися залежності від російського газу, повідомляє УНІАН.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

Президент Єврокомісії наголосила на необхідності диверсифікації джерел енергії і її постачальників. Вона додала, що відповідна робота вже розпочалася.

"Ми звернулися до наших партнерів і друзів з усієї планети, і сьогодні я можу сказати, що навіть у випадку повного припинення постачання газу з Росії, ми перебуваємо у безпечній ситуації цієї зими" , - наголосила фон дер Ляєн.

Також вона сказала, що у середньостроковій та довгостроковій перспективі Євросоюз планує подвоїти обсяги використання енергії з відновлюваних джерел. Йдеться про сонячну енергію, вітроенергетику, гідроенергетику і зелений водень.

"Це посилить стратегічну незалежність Європи в енергетиці" , - наголосила президент ЄК.

При цьому вона сказала, що зосереджена на питанні залежності Європи від російського газу. За словами фон дер Ляєн, у країнах Євросоюзу близько 24% від усього енергетичного балансу становить газ.

"Ми імпортуємо 90% газу, і 40% цього імпорту - це російський газ. Отже, це досить висока залежність" , - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що рівень залежності кожної країни ЄС дуже відрізняється.

"Для прикладу, Франція покладається на ядерну енергію, і вона не є такою залежною від російського газу, як інші країни-члени, такі як Італія і Німеччина" , - зазначила вона.

Президент Єврокомісії зазначила, що впродовж останніх 6 місяців російський газовий монополіст "Газпром" постачав до ЄС найменші обсяги газу, передбачені контрактами.

"Вони мають контракти, у яких сказано "плати або постачай". Тому вони часто обирають "плату" замість постачання газу. Цього року у наші сховища закачано найменші за останні 10 років обсяги газу від "Газпрому". І цей у той час, коли ми маємо стрімке зростання цін і потреби. Це дивна поведінка компанії, яка зазвичай максимізує прибуток шляхом постачання більших обсягів газу" , - наголосила вона.

"З цієї причини ми вирішили зробити все можливе, щоб позбутися цієї залежності. І ми звернулися до наших друзів, які постачають скраплений газ, у першу чергу до США, але також до інших постачальників скрапленого газу" , - наголосила фон дер Ляєн.

Раніше Урсула фон дер Ляйен заявила, що на тлі можливого військового вторгнення Росії на територію України Європа розглядає можливість зменшення поставок газу з Росії.