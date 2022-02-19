Путін дав старт навчанням ядерної тріади Росії

Президент Володимир Путін дав старт навчанням за участю сил ядерної тріади.﻿ Про це розповів речник глави держави Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

Як заявляли в Міноборони, ці маневри мають плановий характер. У них беруть участь сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів.

Навчання проводяться для перевірки готовності органів військового управління, бойових розрахунків пуску, екіпажів бойових кораблів та стратегічних ракетоносців до виконання поставлених завдань, а також надійності озброєння стратегічних ядерних та неядерних сил, пояснили у оборонному відомстві.

Зараз у Росії продовжуються масштабні заходи оперативної підготовки військ та сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти та ВДВ. Крім того, на території Білорусі проходять спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість - 2022".