Важкий перебіг коронавірусу порушує здоров'я кишківника

Нове дослідження на зразках кишківника людей, які померли від COVID-19, продемонструвало вплив вірусу на імунну систему цього органу, повідомляє 24 Канал.

Дослідження проводили вчені з Королівського коледжу Лондона. Вони вивчили зразки шлунково-кишкового тракту пацієнтів, які померли після того, як їм поставили діагноз COVID-19 під час першої хвилі пандемії.

Лімфоїдна тканина в кишківнику зазвичай підтримує здорові кишкові мікробні популяції, які потрібні для хорошого функціонування організму.

Дослідники помітили, що система, яка зазвичай регулює склад мікробних угруповань, інакше відома як пеєрові бляшки, була серйозно порушена при важкому перебігу COVID-19. Це не залежало від того, чи були докази присутності вірусу в кишківнику.

Дослідження лише підтвердило факти

У той час як важка форма COVID-19 може призвести до проблем з диханням та високої температури, у деяких пацієнтів можуть виникнути діарея, нудота та блювання, що передбачає ураження шлунково-кишкового тракту.

Професор Джо Спенсер із Королівського коледжу Лондона сказав, що "це дослідження показує, що при важкому перебігу COVID-19 цей ключовий компонент імунної системи порушується, незалежно від того, чи інфікований сам кишківник SARS-CoV-2 чи ні".

Результати дослідження

Спостереження за зразками показали, що структура та клітинність пеєрових бляшок (групи лімфоїдних фолікулів, які вистилають тонкий кишківник) були змінені незалежно від локальних рівнів вірусу. Це включало виснаження зародкових центрів, які зазвичай розмножують клітини, що продукують антитіла, у померлих від коронавірусу пацієнтів.

В результаті поганий місцевий імунітет може призвести до зниження мікробної різноманітності, більш відомої як дисбактеріоз.

Дослідники зазначили, що отримані дані свідчать про те, що пероральна вакцинація може бути неефективною, якщо пацієнт уже хворий, оскільки імунна система кишківника вже скомпрометована.