Куліба відправляється в Брюссель та Вашингтон

Український міністр вирушає у турне, щоб скоординувати зусилля щодо стратегії стримування РФ від агресії, повідомляє Корреспондент.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 19-23 лютого здійснить закордонні візити для участі у заходах ЄС та ООН та проведення переговорів із США, повідомляє прес-служба міністерства у суботу, 19 лютого.

У складі делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським міністр відвідає Мюнхенську безпекову конференцію, де проведе двосторонні зустрічі з міністрами закордонних справ низки іноземних держав.

21 лютого в Брюсселі Кулеба візьме участь у Раді ЄС із закордонних справ як спеціальний гостя.

"Міністр проінформує європейських колег щодо актуальної ситуації з безпекою поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих територіях України, зусиль нашої держави та її партнерів для зниження напруги та активізації процесу політико-дипломатичного врегулювання", - йдеться у повідомленні .

22 лютого заплановано візит Куліби до Вашингтона. Міністр проведе переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, ключовими темами яких стане захист України від подальшої російської агресії, посилення обороноздатності, забезпечення економічної та фінансової стійкості.