Хребетна грижа: що робити та як лікувати

Найчастіше хвороба діагностується у віці 40-50 років, але поодинокі грижі можуть бути і у молодих людей. Якщо ви стали помічати болі в хребті або шиї, це вагомий привід звернутися до лікаря. Тільки своєчасне лікування допоможе зберегти працездатність, повідомляє Доктор Демченко.

Запідозрити міжхребцеву грижу невролог може виходячи з одного лише анамнезу. Патологія супроводжується сильним і неуменьшающимся больовим синдромом.

Лікування міжхребцевої грижі потрібно починати якомога раніше. На початкових стадіях впоратися з випинання диска допоможуть безопераційні методики, такі як носіння ортезів, масаж, лікувальна гімнастика, мануальна терапія та прийом лікарських засобів. Дивіться докладніше у відео.