У РФ розповіли подробиці навчань за участю "ядерної тріади"

Навчання сил стратегічного стримування пройшли під особистим наглядом Володимира Путіна та Олександра Лукашенка, повідомляє Лента.Ру.

"До навчання залучалися сили та засоби Повітряно-космічних сил, Південного військового округу, Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Чорноморського флотів" , - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Повітряно-космічні сили РФ (ВКС РФ) провели успішні запуски гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинжал".

"Кораблями та підводними човнами Північного та Чорноморського флотів виконані пуски крилатих ракет "Калібр" та гіперзвукової ракети "Циркон" по морських і наземних мішенях. В Астраханській області на полігоні Капустін Яр проведено практичний пуск крилатої ракети наземного базування "Іскандер" , уточнили в Кремлі.

З космодрому "Плесецьк" по полігону "Кура" на півострові Камчатка було запущено міжконтинентальну балістичну ракету "Ярс". Також на полігонах "Кура" та "Пембой" були успішно вражені цілі крилатими ракетами повітряного базування, випущеними зі стратегічних ракетоносців дальньої авіації Ту-95мс.

"З акваторії Баренцева моря з атомного підводного крейсера стратегічного призначення Північного флоту "Карелія" здійснено запуск балістичної ракети "Синева" по полігону "Кура" , - повідомляється на сайті Кремля.

Також зазначається, що у рамках навчання було виконано всі заплановані завдання.