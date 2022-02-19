Стало відомо, хто зазнає прапора України на закритті Олімпіади-2022
20 лютого у Пекіні на арені "Пташине гніздо" пройде урочиста церемонія закриття XXIV зимових Олімпійських ігор-2022, повідомляє УНІАН.
Прапор України на параді закриття пронесе капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк (дівоче прізвище - Підгрушна). Білосюк - чемпіонка світу-2013 у спринті та олімпійська чемпіонка Сочі-2014 в командній естафеті.
Олена через позитивний тест на коронавірус змогла взяти участь лише в одній гонці на Іграх у Пекіні. Вона з партнерками по команді фінішувала сьомою в естафеті.
"Це вже мої четверті Олімпійські ігри і я вперше потрапляю на парад закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим і хочу подякувати всім вболівальникам, всім українцям, які підтримували нас до останнього. Дякую!", - поділилася емоціями Олена.
Церемонія закриття пройде 20 лютого о 14:00 за київським часом.
Олімпіада-2022: головне
- Україну представляло 45 спортсменів у 12 дисциплінах.
- Пекін став першим містом, яке прийняло як літні, так і зимові Олімпійські ігри.
- Україна виграла у Пекіні одну медаль - срібним призером став Олександр Абраменко в лижній акробатиці.
- На цих Олімпійських іграх брала участь 91 країна. Вперше на Іграх були представлені Гаїті та Саудівська Аравія.
- Всього за роки незалежності Україна здобула на зимових Іграх дев'ять медалей: три золоті, дві срібні та чотири бронзові.