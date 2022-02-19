За підсумками 2021 року компанія Volvo Trucks стала лідером європейського ринку електричних вантажівок важкого класу з часткою 42%. Кількість великовантажних електромобілів продовжує невпинно зростати, повідомляє Автоцентр.

Статистичні дані групи IHS Markit показують, що в 2021 році в Європі було зареєстровано 346 електричних вантажівок повною масою понад 16 т, що на 193% більше, ніж у 2020 році. Країнами ЄС з найбільшою кількістю зареєстрованих машин цього класу є Швейцарія, Норвегія, Швеція та Нідерланди.

«Ми сповнені рішучості зробити революцію в галузі електричних вантажівок, і наше провідне становище на ринку в Європі є доказом того, що ми робимо саме це. Навіть якщо обсяги все ще невеликі, ми спостерігаємо зростаючий інтерес як у Європі, Північній Америці, так і в інших частинах світу. У 2021 році ми прийняли замовлення на більш ніж 1100 вантажівок у більш ніж 20 країнах. Я переконаний, що пропозиція електричних транспортних засобів з нульовим рівнем викидів стає ключовою конкурентною перевагою», - каже Роджер Альм, президент Volvo Trucks .

Volvo Trucks розпочала серійне виробництво електричних вантажівок ще у 2019 році, однією з перших у світі. Цієї осені почнеться виробництво великовантажних повністю електричних моделей Volvo FH, Volvo FM та Volvo FMX. У тозі компанія матиме найповнішу лінійку електричних вантажівок на глобальному ринку. Volvo постачає електромобілі широкому колу клієнтів у Європі, Північній Америці та Австралії. Ціль компанії полягає в тому, щоб до 2030 року половина всіх її продажів склали вантажівки zero emission.

«Очевидно, що ці цифри показують, що у нас дуже добрий початок продажів. З ширшою лінійкою електричних вантажівок можна буде електрифікувати майже половину важкого дорожнього транспорту. Ця частка зростатиме ще більше в міру збільшення відстані, яку можуть проїжджати електричні вантажівки, та подальшого розвитку інфраструктури зарядки для великовантажних автомобілів», - заявив Роджер Альм .

Статистика IHS Markit за загальною кількістю зареєстрованих електричних вантажівок (16 тонн) у Європі в 2021 році, за винятком Великобританії: