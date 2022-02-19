РФ знову відмовилася взяти участь у засіданні ТКГ – українська делегація

Представники Російської Федерації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу знову відмовилися брати участь у позачергових переговорах, ініційованих ОБСЄ на ранок 19 лютого з метою термінового обговорення ситуації з безпекою на Донбасі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Українська делегація в Тристоронній контактній групі повідомляє, що сьогодні Російська Федерація знову не взяла участі у позачерговому засіданні ТКГ, скликаному на 11 годину 19 лютого 2022 року з ініціативи координатора ОБСЄ в ТКГ з метою термінового обговорення ситуації безпеки" , – йдеться в заяві української делегації.

Зазначається, що така позиція Російської Федерації викликає подив, адже політичні радники лідерів країн "нормандського формату" у спільній заяві 26 січня 2022 року підтримали безумовне дотримання режиму припинення вогню та відданість заходам щодо посилення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, попри інші питання імплементації Мінських домовленостей.

В українській делегації наголошують, що "неучасть Російської Федерації свідчить про її свідомий намір продовжувати нагнітання ситуації, а блокування роботи ТКГ ставить під сумнів щирість заяв керівництва Російської Федерації про прихильність виконанню Мінських домовленостей і відсутність агресивних намірів щодо України".

"Деградація безпеки вздовж всієї лінії розмежування і провокаційні заяви та дії на непідконтрольних територіях викликають занепокоєння української сторони. Така ескалація відбувається під час Мюнхенської конференції, коли увага всієї світової спільноти сконцентрована на питаннях безпеки у Східній Європі" , – зазначили там.

Раніше представники РФ також відмовилися брати участь у позачергових консультаціях днем раніше, 18 лютого, метою яких було обговорення обстрілів на Донбасі.