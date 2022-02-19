Світові лідери на Мюнхенській конференції застерегли РФ від вторгнення в Україну

Під час Мюнхенської безпекової конференції у Німеччині в суботу, 19 лютого, виступила низка світових лідерів, які застерегли Росію від вторгнення до України, пригрозили їй жорсткими санкціями та закликали до дипломатії, повідомляє Новое время.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла: якщо Росія зважиться на нове вторгнення до України, то буде "миттєва, жорстка та єдина" відповідь, а також "значні та безпрецедентні" економічні витрати.

За її словами, з часів завершення Холодної війни Мюнхенська безпекова конференція не збиралася "за таких жахливих обставин", попередивши, що майбутнє європейської безпеки — під прямою загрозою.

"Не помиляйтеся, введення цих радикальних і скоординованих заходів завдасть великої шкоди тим, хто повинен бути притягнутий до відповідальності. І ми не зупинимося на економічних заходах. Ми будемо ще більше посилювати наших союзників по НАТО на східному фланзі" , — заявила Гарріс, перерахувавши заходи з "російських методичок".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "ми не можемо допустити цього [вторгнення РФ до України]", але "досі є надія, що мир запанує і дипломатія приведе нас до нього".

Вона також наголосила. що західні лідери готові відповісти на дії РФ санкціям, що завдадуть удару фінансовій системі та запевнила, що запаси газу "в безпеці" навіть у разі повного припинення поставок блакитного палива з Росії.

"Причини, через яку колись створили Європейський Союз, полягає в тому, що ми хотіли покласти край усім європейським війнам. Світ з недовірою спостерігає за тим, як ми зіштовхуємося з найбільшим скупченням військ на європейській землі з найтемніших днів холодної війни" , — заявила фон дер Ляєн, додавши, що ці події "можуть змінити весь міжнародний порядок", а Росія та Китай шукають "нову еру" для цих правил.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що потенційне вторгнення Росії в Україну є "надзвичайною небезпекою для світу» та призведе до «знищення демократичної держави".

"Якщо до України вторгнуться Україна, відлуння буде у всьому світі. І вони будуть почуті в Східній Азії, будуть почуті на Тайвані" , — наголосив він.

Політик перерахував усе, на що поширюється російська агресія: від більш ніж стотисячних військ біля українських кордонів до кібератак, дезіфнормації та військово-морських сил у Чорному морі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав "неприпустимим" те, що Європа на порозі війни через питання, яке "навіть не стоїть на порядку денному" — вступ України до НАТО. Він заявив, що Путін про це знає, і в нього не було підстав вважати інакше. Водночас Шольц додав: НАТО і ЄС ніколи не можуть відкинути принцип «відкритих дверей» для країн.

Лідер Німеччини наголосив, що жодна "країна не повинна бути заднім подвір'ям іншої", відмовившись сприймати заяви Путіна про "один народ" та "геноцид на Донбасі".