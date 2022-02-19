Програми Android на Windows 11 важчі за саму операційну систему

Компанія Microsoft поділилася вимогами для роботи підтримки додатків. Втім, виявилося, що вони більш "важкі", ніж сама операційна система, повідомляє РБК-Україна.

Що стосується оперативної пам'яті - вам знадобиться комп'ютер з 8 Гб. І це лише мінімальний обсяг, адже рекомендовано мати 16 Гб. Також обов'язкова і наявність SSD.

Більш того, є вимоги й до процесорів. Якщо мова йде про Intel, то мінімум Core i3, а в AMD - Ryzen 3000 або Ryzen 5000. Звичайно ж, підходять і більш продуктивні компоненти.

Поки що невідомо, як відреагує Windows 11 в разі невідповідності мінімальним параметрам.

Також нещодавно користувачі скаржилися на оновлення операційної системи, яке знову ламає їх техніку.