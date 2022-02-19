Нове покоління Lexus NX вже в Україні

Lexus NX - модель, що починає нову еру автомобільних технологій для бренду Lexus тепер доступна в Україні. Ознайомитись з найновішими характеристиками NX та випробувати їх на своєму досвіді під час тест-драйву можна у салонах офіційних дилерів, повідомляє Autoconsulting.

Lexus NX об'єднав нові прагнення у напрямках дизайну та силових агрегатів. Для розробки компанії застосувала 15-річний досвід впровадження гібридних технологій.

Розробники наділили модель концепцією Vital x Tech, зробивши її «життєвою та технологічною». Новий кросовер преміум-класу отримав динамічну маневреність та інноваційні технології, що адаптують автомобіль до різних способів життя користувачів з усіх куточків світу.

Управління Lexus NX позбавлене стресу, адже водій може отримувати найважливішу інформацію про подорож і зосереджувати увагу на дорозі одночасно. Для нового рівня комфорту майстри Lexus ретельно згрупували мультиінформаційний дисплей, датчики, панель приладів, додатковий проекційний дисплей і 14-дюймовий екран - один з найбільших у своєму класі.

Новий Lexus NX оснащений аудіосистемою з 10 динаміками, що відтворює надчіткий звук. Комплектації F Sport та Luxury доступні з мультимедійною системою об'ємного звучання Mark Levinson Premium Surround із 17 динаміками. Розроблена ексклюзивним партнером Lexus, аудіосоставляющая спеціально підлаштована під архітектуру автомобіля та відповідає за найкраще відтворення звуку.

Управління стало ще приємнішим та інтуїтивнішим завдяки новій концепції «Тазуна», що застосовується в проектуванні робочого місця водія. З японської мови це слово перекладається як зв'язок між вершником та конем через управління вуздечкою. Така концепція дозволяє легко дотримуватися правила "Руки на кермі, очі на дорозі", гарантуючи безпеку під час подорожі.

Зокрема, новим елементом захисту стала електронна система відчинення дверей E-LATCH. Так, звичайна внутрішня ручка дверей замінена на кнопковий перемикач, який розташований у підлокітника на дверній панелі. Ця ручка полегшує відкриття дверей та вимагає менше рухів. Ручка дверцят також блокується при наближенні іншого транспортного засобу.

Особлива увага в NХ приділена дизайну екстер'єру та інтер'єру. Автомобіль є втіленням "функціональної краси", де сучасні зовнішні риси поєднуються з покращеними ходовими характеристиками, зокрема з кращою аеродинамікою, меншим рівнем шуму та чудовою паливною економічністю. NХ отримав оновлені передній та задній бампери, новий дизайн керма для кращого зв'язку між водієм та автомобілем, а також досконалий дизайн передніх сидінь із глибшими швами оббивки для зменшення тиску на тіло під час руху.

Новий Lexus NX в Україні доступний з чотирма типами двигунів: 2,4-літровим бензиновим турбодвигуном, 2- та 2,5-літровим атмосферним та 2,5-літровим гібридним двигуном. Інтеграція зі смартфоном в NX здійснюється завдяки бездротовому з'єднанню Apple CarPlay і дротовому за допомогою Android Auto.