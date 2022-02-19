Китай підтримує суверенітет та територіальну цілісність України – глава МЗС

Міністр закордонних справ Китаю Ван І висловив позицію своєї країни щодо України, повідомляє Сьогодні.

Китай підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Про це сказав Міністр закордонних справ Китаю Ван І у своєму виступі на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Суверенітет, незалежність та територіальна цілісність кожної країни мають бути захищені, бо це основна норма міжнародних відносин. Україна не виняток. У документі, який китайський уряд випустив минулого тижня, повторюється, що ми підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність усіх країн. Якщо хтось -то хоче поставити під сумнів таку позицію Китаю, це означатиме роздмухування ситуації та спотворення позиції Китаю" , - сказав він .

Він також заявив, що якраз Росія, США та Європа підтримують врегулювання в Україні в рамках Мінських угод. «Чому б усім сторонам не зібратися за одним столом переговорів, щоб провести глибокі обговорення та розробити дорожню карту та терміни виконання угоди».