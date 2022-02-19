Авіакомпанія Lufthansa призупиняє рейси до Києва

Німецька авіакомпанія Lufthansa призупиняє польоти до Києва та з Києва. Це стосується всіх рейсів із понеділка, 21 лютого, до 28 лютого 2022 року, повідомляє Новое время.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії.

Зазначено, що Lufthansa постійно стежить за ситуацією і прийме рішення про подальші рейси пізніше.

У компанії зазначають, що якщо ваш рейс скасовано, варто звернутися до сервісного центру або туристичного агентства, щоб обговорити подальші плани подорожі.

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