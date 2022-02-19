Volkswagen хоче купити підрозділ безпілотників Huawei

Volkswagen хоче купити підрозділ безпілотників Huawei
Фото: Wikipedia

Volkswagen Group розпочала переговори з китайським IT-гігантом Huawei, результатом яких може стати покупка його підрозділу, який займається розробкою безпілотних технологій для автомобілів, повідомляє Autoconsulting.

Цією угодою Volkswagen має дві цілі: по-перше, технології Huawei можна буде використовувати на автомобілях марки, а по-друге, таким чином компанія зможе посилити позиції в Китаї.

За даними TechCrunch, потенційна угода недешево коштуватиме німецькому концерну. Huawei, який почав активно працювати над безпілотними технологіями у 2019 році, планував витратити на розробки у цій сфері близько одного мільярда доларів та найняти дві тисячі співробітників для свого автономного підрозділу.

Навесні 2021 року компанія заявила, що розпочинає роботу над безпілотними автомобілями з трьома китайськими автовиробниками: BAIC Group, Chongqing Changan Automobile та Guangzhou Automobile Group (GAC). На той момент в арсеналі Huawei вже був автопілот, здатний долати до тисячі кілометрів самостійно: за словами розробників, цей результат набагато кращий, ніж у Tesla.

До цього Volkswagen вже укладав партнерство з Argo AI – молодим стартапом з Піттсбурга зі схожим профілем, який також співпрацював із Ford. Восени 2021 року Volkswagen почав випробовувати безпілотний ID.Buzz без водійської кабіни, оснащений системою Argo AI.

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