Кулеба спростував, що два українські снаряди впали в Ростовській області

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба спростував фейкові заяви РФ про те, що два українські снаряди впали на території Росії, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це правда, що ситуація загострюється щогодини. Остання - це фейкові заяви РФ про те, що два українські снаряди впали на території Росії, близько 100 км від російсько-українського кордону. Ми не стріляли, це не наші снаряди. Це останнє, чим ми зацікавлені - далі ескалювати ситуацію" , - сказав Кулеба на 5-му Українському ланчі у Мюнхені у суботу.

Раніше на сайті Слідчого комітету з'явилося повідомлення про намір розслідувати вибух снаряда в Ростовській області.

Нібито, за даними ЗМІ, "снаряд, який було випущено з території України, розірвався в Ростовській області на відстані близько кілометра від кордону".